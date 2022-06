Eesti eksperimentaalkunst on soomlaste silmis ainulaadne

KUNST „See on vaba, ebakonventsionaalne. Tahtsin tuua Soome midagi sellist, mida siin polnud varem nähtud,“ ütleb suure Estomania näituse kuraator. Kas tõesti tahavad soomlased nüüd terve suve Eesti alternatiivkunsti näha? „Olen kindel, et tahavad!“ on korraldaja enesekindel.