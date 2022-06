Millal Eesti maasikas turgudele jõuab, ning mis saab selle kilohinnaks?

„Varaseid maasikaid kasvatatame sellel kevadel katteloori all ja need viljad on lahtiselt kasvavatest kindlasti oma arengus kaks nädalat ees,“ lisas ta. Külm on loorialuseid õisi küll veidi kahjustanud, vihma on olnud piisavalt, kuid tuleb ka veidi kasta, suurimaks mureks on jahedad ööd, aga hetkel tundub saak tulevat hea.