Veeda suvi ohutult

Kodune apteek võiks sisaldada kõike vajalikku tulemaks toime kergemate vaevustega. Eriti oluline on ravimite ja meditsiinitarvete olemasolu suvilates, kus lähema apteegini võib olla mitukümmend kilomeetrit.

Kristiani sõnul peaks koduapteek esiteks kindlasti sisaldama paratsetamooli, mis aitab palavikku alandada ja leevendab valu. Seda on apteekides saadaval nii tableti kujul, siirupina neile, kelle jaoks tableti neelamine on raske, kui ka küünla kujul väikelaste jaoks. Teiseks võiks alati käeulatuses olla antiseptik haavade puhastamiseks. Suvel on inimesed aktiivsemad ja kõiksugu kukkumisi ja marrastusi tuleb ette üsna tihti. Kuigi paljude jaoks seostub haava puhastamine kipitava tundega, siis kinnitab Kristian, et Euroapteegi tootevalikust leiab ka spetsiaalse, mittekipitava antiseptiku nimega Octenisept. Koos antiseptikuga tasub apteegist soetada ka erinevad haavapuhastuse abivahendid, nagu steriilsed haavatampoonid, -plaastrid ja sidematerjali. Siis võib kindel olla, et puhtaks ja seotud saavad nii suuremad kui ka väiksemad haavad.

Veel soovitab proviisor üle vaadata, kas kodus on olemas allergiavastased ravimid nohu, sügelevate silmade ja nahalööbe leevendamiseks. Suvel on allergeene õhus palju ja allergia sümptomite all ei taha kuumal suvepäeval kannatada ju keegi. Koos allergiatega on ka toidumürgistusega kaasnevad kõhuvaevused suvel üsna sagedane mure. Neil puhkudel soovitab Kristian kõhu, sapi ja kuseteede silelihasspasmide leevendamiseks varuda koju drotaveriini, mõningat leevendust võib pakkuda ka vana hea aktiivsüsi.

Putukahammustused ja päikesepõletused

Kaks suurimat pahalast suvekuudel on muidugi aga päike ja kõiksugu putukad, kes meist suuremat või väiksemat tükki haugata tahavad. Mõlemad hiilivad ligi salamahti ning tihti ei pane neid enne tähelegi, kui kahju on juba tehtud ja nende tegudest on järel vaid päikesepõletus või sügelev hammustuse jälg. Õnneks on mõlema vastu olemas efektiivseid ravimeid ja nippe suurema kahju ennetamiseks.