FOTOD | Maalehe katsepõllul said taimed ja seemned mulda, aga põud ähvardab saagi juba eos hävitada

Porgandid, mis said mulda moodsal lindil, jäidki tõusmata. Ilmselt oli põhjuseks liigne kuivus ja kastmine ei päästnud olukorda. Hiidsuured kaod on ka põldubade ridades: tervest pakist on üles tõusnud 3 taime. Aedubade vaojupis on olukord veelgi nutusem - mitte ainsamatki taime pole tõusnud. Eile panime mulda uue paki seemneid, lootuses, et midagigi lõpuks üles tuleb.

Natuke parem seis on herneste ja sibulatega - need paistavad enamasti elus. Näha on nigelaid punapeeditõusmeid ja natuke aedtilli taimi.

Istutatud kapsad on kosunud kenasti, kuigi eile tabas ebameeldiv üllatus - üks lehtkapsa taim oli just kui varre pealt ära murtud ja siis maha vedelema jäänud. Raske uskuda, et nii võiks käituda mõni metsloom - nõnda halva maitsega see tuntud supertoit nüüd ka ei ole, et jänesele või kitsele põske pista ei sünniks...