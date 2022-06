Autovabaduse puiestee pakub uutmoodi linnaruumi ja kutsub elamusi nautima

Uut hingamist pakub tänavu ka Vabaduse puiestee. Tänava jõepoolsest osast saab eelmisest aastatest tuttav atraktiivne avalik ruum, kuhu on lisatud istumis- ja ajaveetmisvõimalusi, haljastust ning uus veeatraktsioon. Autodele jääb nädala sees alates Turu-Riia ristmikust kasutada 1+1 sõidurada. Vabaduse puiesteed läbivad bussid suunatakse 1. juulist kuni 14. augustini ümbersõidule Narva mnt kaudu.

14. august – lõpukontserdi annab Ewert and the Two Dragons