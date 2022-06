Päiksepaneele soovinud said röögatu hinnapakkumise: 12 miljonit eurot

„Eleringi esialgsetel andmetel on tööde maksumus suurusjärgus 12 820 000 eurot (käibemaksuta),“ jagavad vähemalt kolm inimest Elektrilevilt saadud vastust oma sooviavaldusele liita võrguga igaüks ligi 20-kW päiksepark. Kui esialgu kahtlustati komaviga, selgub, et selline pakkumine on täitsa võimalik.