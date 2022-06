Oh aegu! Nõukogude võim püüdis suviseid surnuaiapühi kaaperdada autolavka ja kangelaskõnedega

Kabeli-, surnu- või pühaaiad – kuidas neid ka läbi aja nimetatud poleks või kuidas nimetame praegu – on meid ümbritsevate maa- ja linnamaastike sakraalne osa. Öeldud on, et esmase ülevaate saamiseks ühe või teise maa kultuurist soovitatakse kõigepealt ära käia kohalikul turul ja kalmistul. Väidetud on sedagi, et rahvas, kes oskab oma lahkunuid austada, oskab lugu pidada ka endast ja oma naabritest.