Dr Mait Altmets: patsiente pole vaja isoleerida ainult COVIDi, vaid ka gripi või soolenakkuste pärast

Koroonakriis tõi haiglates teravamalt esile vajaduse patsiente isoleerida, et tõkestada nakkuste levikut. Dr Mait Altmets toob näite, et kui ühes palatis on neli inimest – mis on haiglates üsna sage – ning neist üks kannab mingit viirust, siis suure tõenäosusega saavad selle ka teised. Seetõttu ehitatakse järgmise aasta lõpuks Eesti haiglatesse 146 uut isolatsioonipalatit.