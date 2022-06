Maakoolid panevad pühapäeval Avinurmes seljad kokku

Hääbumine või mitte

Innustada näiteks neid lapsevanemaid, õpetajaid, koolijuhte ja ametnikke, kes täna kardavad, et maakoolide hääbumine on paratamatus. „Me soovime, et kõik asjaosalised mõistaksid, et aktiivsete lapsevanemate, edumeelsete õpetajate ning koostööalti liidriga maakool ei saa hääbuda,“ on kindel Marge Pärn.