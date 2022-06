Harrastusnäitleja tihe suvi: kuus tuleb paarkümmend etendust

Harrastusnäitleja? Eelistaksin olla lihtsalt Anne-Mai, kes ajab oma asja ning teeb teatrit kogu südame ja armastusega, ilma et sellele oleks templit külge vaja.

Alustasin harrastajana 2013. aastal ja olen nüüdseks Eesti Näitlejate Liidu liige. Tänu kuulub kõigile, kellega mul on olnud au lava jagada, ja kõigile, kes minusse on uskunud. Eelmisel suvel oli ühes kuus 27 etendust, seda nelja lavastusega. Tuleb ka see suvi sarnane. Alles lõppes Tartu Laulupeomuuseumis „Suudlustega“ üks etenduste maraton. Ees ootavad uued. Mängime teist suve lavastust „Kuldõun puukausis“ Torma ringtallis. Vudila mängumaal etendub lastelavastus „Viiriku unistus“ ning Tartu Üliõpilasteatriga teen koostööd „Lõkkelugudes“.