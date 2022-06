Sõda muutis suhtumist põllumajandusse: Eestisse on tulemas 2,2 toetusmiljardit

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ütles aga Maalehele, et Euroopas toidupuudust karta ei ole. „Kogu Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika üks põhieesmärke, alates Teise maailmasõja järgsest perioodist, kui see üles ehitati, on olnud Euroopa võimekus end ise toiduga varustada,“ kinnitas ta.