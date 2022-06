Need aiatööd tasub teha ära veel enne jaanipäeva

Paljud ravim- ja maitsetaimed on mõistlik säilitamiseks koguda just enne jaanipäeva. Ürte korjatakse tavapäraselt enne õitsemist ning see aeg ongi meil just jaanipäeva eel. Siis on ürdid veel pehmed ja aromaatsed. Kohe kui nad hakkavad õitsema, puituvad ka taimede varred ning need kaotavad päris palju oma väärtusest.