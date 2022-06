Tehnikamüüjad: on täiesti jaburad põhjused, miks masinad kohale ei jõua

„Traktorite nõudlus ületab tootmisvõimsusi, sest 2021. aasta head saagid ja veel paremad vilja hinnad andsid põllumeestele võimaluse tellida uusi masinaid,“ ütleb Wihuri Agri tegevjuht Kristjan Ruusamäe, kelle juhitav firma müüb John Deere’i kaubamärki.

„Praegu on traktorite tellimine suur, sest kuigi hinnad on juba tõusnud, kardavad põllumehed, et tõus jätkub ja masinad lähevad veel kallimaks,“ kirjeldab ta turuolukorda.

Süüdi COVID, mitte sõda

Samas on traktorite saadavus muutunud kehvaks. Kõige rohkem on selles Ruusamäe sõnul süüdi kaks aastat väldanud COVIDi pandeemia.

Tehas laseb masina välja reeglina siis, kui see on täiskomplektne. Pandeemiast tingitud tööseisakute tõttu pole aga suudetud valmistada plastdetaile, mikrokiipe, arvutiosi. Peamiselt on need asjad, mis tulevad Hiinast ja mujalt Aasiast.

„Mitmed sealsed tehased olid pandeemia ajal lausa suletud,“ selgitab Ruusamäe. „Kui tehased tööle said, tehti esmavajalikke asju. Ilma ekraanita traktor teeb ju ka töö ära ja töölised suunati pigem mootoreid kokku panema.“

Nii on tema sõnul nüüdseks tekkinud tarneahela puudujäägid, neist tingitud tootmisseisakud (kui vajalikke osi pole, ei saa ju toota) ning pikad tarneajad pea viiendikus masinatööstuse ettevõtetest.

Traktorite tootmist ja saadavust mõjutab ka logistika – osa sadamaid seisab ning puudus on konteineritest.

„Eesti on väike tellija, mistõttu on tulnud ette sedagi, et tehased on juba kokku lepitud traktorid ära öelnud, et müüa need suuremasse riiki suurema marginaaliga,“ lisab ta.

Iga raskemasina tootmine on energiamahukas. Need, kes toodavad rasket rauda, tõstavad hinda umbes 30%. Marko Mirme

Saada pole ka metalli, veel enam aga on tõusnud selle hind. Pluss veel elektri kõrge hind, ja nii ongi uued traktorid varasemast 25–30% kallimad.

Kui praegu on traktoriostjaid rohkem kui masinaid müüa on, siis ohuna näeb Ruusamäe seda, et kõrged väetiste ja sisendite hinnad suurendavad põllumeeste kulusid ning järgmisel aastal ei pruugi nad kallinenud tehnikasse enam investeerida jaksatagi.

Kõik jupid tuleks toota Euroopas