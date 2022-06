Eluohtlik olukord raudteel: kas Elroni hoolimatuse tagajärg?

Minu kirjavahetuse põhjuseks sai see, et jäin koos kümnekonna kaasakannatajaga Tapal ühelt rongilt teisele ümber istudes rongist maha. Ei mina ega teised ümberistujad ei osanud aimatagi, et meie poolt oodatav rong väljub hoopis teiselt perroonilt, raudteejaama tagant. Mingit infot me selle kohta ei saanud ja ootasime hoopis vales kohas.