Kas põldudele pritsitavad taimekaitsevahendid võivad olla ümbruskonna elanikele ohtlikud?

„Kiputakse unustama, et põld on tootmismaa ja sinna ei tohiks minna lilli korjama ega pilti tegema, sest see ei ole avalik koht,“ märkis põllumajandus- ja toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna nõuniku Timo Torp. Kui tegu pole just mahepõllundusega, siis kasutatakse haritaval maal ehk põllumaal rohkem või vähem keemilisi taimekaitsevahendeid. „Kui õhus on tunda kemikaalide lõhna, siis see ei tähenda tingimata ohtu, vaid on märk sellest, et taimekaitsevahend on õhus aurustunud.“