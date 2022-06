Täiesti tavaline lugu seksuaalsest ja psüühilisest ärakasutamisest

Mees oli ikkagi ju tunnustatud kirjanik. Ta kandis taskus tollase presidendi fännikirja, mille sai letti lüüa kui indulgentsi, mis aitas pääseda ka kaebuse peale kohale tormanud politsei käest. Korravalvurid sai autogrammi ja lahkusid, olles veendunud, et tegu on igati respektaabli härraga, kellelt ei või oodata mingeid nilbeid tegusid, olgugi et tema teosed kubisesid kunstilises marinaadis serveeritud pedofiilsetest kirjeldustest.