Võrumaa inimesed lõid poodidega käed, et saada prügimäele minev puu- ja köögivili endale

Võrumaal elav pikaaegne rahvakultuuri spetsialist Kati Taal tunnistas, et prügikastist toidu päästmine tundus talle algul veider. „Sageli on ettekujutus, et prügikast on selline nagu suure kortermaja otsas, mis on läga täis. Kuidas sa sealt toitu võtad,“ arutles ta. Kogukonnas oli aga rätsep, kes oli sellega varem tegelenud.