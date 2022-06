Kui eelmisel kuul okaspuupalkide hinnatõus pidurdus, siis juuni tõi juba kaasa tuntava hinnalanguse. Kuuga odavnesid standardpalgid 9% ja peenpalgid 6–7%. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on männipalk odavnenud 4,2%, männipeenpalk 3,5%, kuusepalk 6,2% ja kuusepeenpalk 4,5%. Aastataguse ajaga hindu võrreldes on kõik hinnad tugevalt tõusnud. Männipalk on aastaga kallinenud 29,8% (31 €/tm), männipeenpalk 23% (21,50 €/tm), kuusepalk 10,2% (10,10 €/tm) ja kuusepeenpalk 15,2% (13,90 €/tm).