Mari Kartau: lähiaeg näitab, kas peale jääb virtuaal- või reaalmaailm

Kuigi sõja tõttu on ohus ka toidujulgeolek, plaanitakse Euroopa Liidus seni veel laiemalt tutvustamata väetiste range piiramise ja looduse taastamise programmi , kusjuures põld ja majandusmets on seal loetud taastamist vajavaks osaks.

Kas tõesti on kusagil leiutatud igiliikur, mis ilma energiat ja ressursse kasutamata muudab kivid kullaks, vee veiniks ja mäed maitsvaks pudruks? Loodame, et see on hästi hoitud saladus, sest peale loosungite selle kohta, et sõda vaid kiirendab rohepööret, pole reaalsetest lahendustest suurt midagi kuulda olnud.