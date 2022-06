Urmas Kruuse Eesmärk 55st: Eesti ei saa üldist lähenemisviisi toetada, kui piisavat paindlikkust ei tagata

Urmas Kruuse leiab, et metsandusele, põllumajandusele ja ka turbatööstusele võivad kaasneda olulised sotsiaalmajanduslikud mõjud, kui regulatsiooniga piisavat paindlikkust ei tagata. Seetõttu ei saa Eesti üldist lähenemisviisi toetada juhul, kui eelmainitud tingimuste poole ei õnnestu läbirääkimistel liikuda.

Eestile püstitatud eesmärgid on Heiki Hepneri hinnangul ebaõiglased ja ei arvesta meie tegelike oludega. Täna pakutust peaks meie kohustus olema vähemalt 4 korda madalam. Asjaolu, kus mets katab enam kui poolt Eesti maismaast, kus meie metsad on keskmiselt vanemad, on jäetud täielikult arvestamata.