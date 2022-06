Alutaguse kandi müstika: kuhu küll kadusid koerad Roostoja külast?

Samuti pole põgenikke tagasi toonud kuulutamine Elmari raadios. Ta lisas, et on suhelnud ka jahimeestega, kes praegusel aastaajal välistavad nende koerte langemise huntide saagiks.

Maaleht, avita

„Oleme arutanud, et kuna tegemist on noorte, sõbralike ja sotsiaalsete koertega, on nad ilmselt leidnud endale toreda kõrvalise talu, kus neid hoitakse ja toidetakse. Tõenäoliselt ei kasutata seal sotsiaalmeediat ega kuulata Elmari raadiot.

Seega jõudsime järeldusele, et viimane päästerõngas oleks Maaleht,“ seisis abipalves.

Palusingi siis Kaie Krüütsil oma loomade kadumamineku loo kirja panna. Siin see ongi.

Saatuslik aprillipäev

„Koerad on olnud meie pere lahutamatud kaaslased kogu elu. Nii ka praegu. Meie metsatalus, Alutaguse vallas, Roostoja külas, kasvas kaks imelist koera, kes 5. aprillil otsustasid minna iseseisvalt maailma avastama ning tõenäoliselt kaotasid suure looduse kutse tagajärjel kodutee.

Koerad muukisid endid oma aiast välja sel ajal, kui pererahvas tööl oli. Ja kuigi info koerte liikumuisest mitme kilomeetri kaugusel kodunt jõudis meieni ruttu, ei õnnestunud meil neid leida.

Tundes oma koeri läbi ja lõhki, kujutan ma täitsa elavalt ette, kuidas nad end mõne puu taga varjasid ja vargsi piilusid, kuni meie auto silmapiirilt kadus, et siis oma plaanidega edasi minna.“

1500 jagamist

Murelik perenaine jätkab: „Oleme koerte kadumisest teda andnud erinevates sotsiaalmeedia kanalites, kus koerte kadumise kuulutust on jagatud üle 1500 korra. Samuti oleme kuulutanud ühes raadiojaamas, kuid koertest pole kippu ega kõppu.

Samas, inimestega telefonitsi ja silmast silma suheldes jõudsime arusaamisele, et meil on väga palju inimesi, kes neid infokanaleid ei kasuta ning kõigele vaatamata ei teagi, et meie koerapoisid kadunud on.