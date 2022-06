Urmas Reinsalu: lõppküsimusi hakkavad lahendama erakonnajuhid

Kuidas on seis valitsuskõnelustel? Kas see valitsus saab kokku ja kui, siis millise kiirusega?

Loodetavasti maksimaalse kiirusega. Isamaa on selgitanud, et meie jaoks on kõige kesksemad mõningad küsimused, mis puudutavad eestikeelsele haridusele üleminekut, Eesti sõjaliste võimete kiiremat arendamist ja julgeolekut, elektrituru reformi ja peretoetuste reformi. Nendes küsimustes me oleme avameelselt kirjeldanud oma ootuste lävendit partneritele; partnerid on seda vastu peegeldanud ja ma arvan, et kindlasti on siin võimalik jõuda tulemusteni.