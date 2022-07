Kükakil või upakil? Füsioterapeut avaldab asendi, mis maasikakorjajat kõige enam säästab

Samas on sobiv asend igaühel individuaalne, sest küllap on paljudel inimestel veidi nõrgem koht, mis kipub pikal korjepäeval tunda andma – kellel selg, kellel just põlved. Korjamisasendid on nimelt tüüpilised sundasendid, mida tuleks varieerida, et vähendada halba mõju füüsisele. „Kui vähegi saab, võiks ikka asendeid vahetada – natuke kükitades, natuke seistes. Kuigi arvatakse, et töö saab seistes ja ette painutades natuke kiiremini tehtud,“ lisas Lust-Mardna.