Mis on põuavälk ja miks see vihma ning kõuekõminat ei too?

Seda hääletut sähvimist tuntakse rahva seas kui põuavälku. Välguteadlane Sven-Erik Enno selgitas, et mingit ülierilist sorti nähtus see siiski ei ole - põuavälk on kaugel lööva tavalise välgu valguskuma pimedal ajal madalal horisondi kohal. „Põua“ äikese nime on ta saanud ilmselt seetõttu, et äikesetorme esineb enim kuumade juuli- ja augustikuude ajal.