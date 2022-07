Rohelist tulevikku saad hakata looma nüüd ja kohe, õppides materjalitehnoloogiat

Kui baka on käes ja veel on õhus küsimus, mis edasi, siis on variant minna õppima puidu-, plasti- ja teksitiilitehnoloogiat Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes. „Teadus aitab loodusressursse kasutada jätkusuutlikult ja ringmajanduslike põhimõtete rakendamine annab jäätmetele väärtuse läbi uuenduslike materjalide,“ võtab selle eriala sisu lühidalt kokku Jaan Kers.

Inimesi on maakeral palju ja tahame või mitte, aga kõik me vajame igasuguseid asju, milda ilma loodusressursside kasutamiseta paraku toota pole võimalik. Võtmeks on siin jätkusuutlik ressurssikasutus.

„Mida rohkem on inimesi, seda rohkem tekib ka jäätmeid ja järjest olulisem on ringmajanduse põhimõtete rakendamine toodete korduvkasutuseks ja materjali taaskasutuseks,“ selgitab Kers. „Praegu läheb vaid 8% kogu maailmas kasutatud toorainest uuele kasutusringile.“ Lisaks sellele tuleb süsinikujalajälje vähendamiseks asendada fossiilsest toormest toodetud materjalid biopõhistega.

Kers teab rääkida, et kümne aasta jooksul kümnekordistub akude tootmine, kuid muld- ja väärismetalle leidub maailmas vähe ja vähestes piirkondades. Toorainehinnad kallinevad ja sellega seotud riskide juhtimine on katsumuseks tööstusele.

Alternatiive võib neile leida näiteks puidust. Teadlane toob näiteks Stora-Enso piloottehase, mis alustas 2021. aastal puidust eraldatud ligniinist süsinikmaterjalist anoodide tootmist autoakude tarbeks.

Üks suur probleem, mida materjalitehnoloogia lahendab, on toidupakendid. Teatavasti kasutame me neid täna väga palju. Et pakend ka kasutuskõlblik oleks ja kohe läbi ei vettiks, tuleb see kihiti kokku liimida paljudest eri materjalidest. Taaskasutamiseks ei saa aga toidupakendi komponente üksteisest tehnoloogiliselt enam eraldada.

Uutes biorafineerimistehastes tegeletakse puidust erinevate koostisainete (tselluloos, hemitsellulooside ja ligniinini ning ekstraktiivainete) eraldamisega, et neid väärindada biomaterjalideks ja biotoodeteks.