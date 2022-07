Andrus Niit rajab dendroparki künkale, kust on näha kogu tema mets

Andrus Niit on ehitanud saunamaja hiigeljämedatest palkidest, nii et tekib kahtlus, kas see on ikka päris. Kõik ehitised ja nende osad on ise tehtud – mees oskab lisaks puutööle ka sepistamist, elektrivärki, müüriladumist ja kõike muud, mida talus tarvis läheb.