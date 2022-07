Unustage kuuse-kooreürask - Ilmar Josua metsi järab sootuks vähemtuntud tegelane

„Mets on nagu loom, kui ta on haige, tuleb aidata,“ räägib loomaarsti ametit pidav metsaomanik. „Päris terveks ravida alati ei saa, aga kvaliteeti saab parandada.“

Võimsad männikud on avarad ja kaunid, kuid metsanduslikus mõttes kuidagi kahtlaselt hõredad. Selgus, et sealt on läbi käinud sanitaarraie, põhjuseks suur säsiüraski kahjustus. Nimetatud putukas on sealkandis levinud, mujal mitte niiväga. Säsiürask ei levi nii suurte puhangutena, kui kuuse-kooreürask, kuid kuivatab puud samamoodi. Josua ise ja enamik metsanaabreid võitlevad sellega sanitaarraiete läbi, raiudes välja kahjustatud ja vastasustatud puud, aga kuna üks naaber oma metsa ei majanda, siis sealt tulevad putukad aina tagasi.