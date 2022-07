Suhtlemisgeeniusest vaimulik viis rahva abiga kirikus ellu erakordse ehitusprojekti

„Minult küsiti hiljem palju kordi, millal ma otsustasin kiriku taas üles ehitada,“ on Herbert Kuurme rääkinud. Tagantjärele on ta veendunud, et plaan sündis sealsamas tuha ja söe keskel, kõige õnnetumal hetkel. Pahatihti jäävad sellised ettevõtmised takerduma ning entusiasm lõpeb peagi. Ent Põltsamaa kirik oli endale saanud erakordselt visa vaimuliku, kel oli lisaks hea nina selle peale, kust ehitusmaterjali saada.