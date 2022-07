Arst selgitab: on kindlad põhjused, miks purjus inimesed nii kergesti upuvad

Alkoholijoove mõjutab kehalisi võimeid sedavõrd, et nõrgem ujuja satub hätta nagunii, kuid ka tublist sportlasest pole ujudes enam asja. Viimaste aastate statistika näitab, et pooled uppunutest on olnud joobes – neid hukkumisi oleks seega saanud ära hoida. Arst selgitab, mis promillidega ujujaga juhtub ning miks on eriti halb mõte minna ujuma pimedas.