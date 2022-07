Soomaa servas asuv maa on päritud ja Roosi hoiab seda peamiselt eesmärgiga luua endale meeldiv ja tähenduslik elukeskkond, kus peetakse lugu nii loodusest kui kultuuripärandist. On põnevaid perega seotud kohti, põllumajandusega seotud kivivaalud, sõjamälestused, ahervaremed. Legendi järgi on siin lähedal ka muistne asula, piirikivi on täiesti näha ja võimatu pole ka peidetud varanduse olemasolu.