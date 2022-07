Rene Verlin: metsas on kõik olemas, mida inimesele vaja

Majanduslikuks eesmärgiks on oma majapidamise tarvis tarbe- ja küttepuude varumine, aga ka puidu müük. Kuna metsad on nooremapoolsed, siis põhirõhk metsatöödel on hooldustel, eriti valgus- ja harvendusraiel. Viimaste puhul kasutab ta palju Usewoodi väikest harvesteri, mis ei lõhu liigniisket metsapinnast.