Ivo Valter: metsakasvatamine on omakasupüüdmatu tegevus

Ivo Valter ja tema kaasa Katrin on ametilt arstid, kes otsustasid umbes 20 aastat tagasi oma vaba aja ja raha metsa panna, et kasvatada täiendavat pensionisammast. „See on mul jõusaali eest,“ ütleb mees.

Metsatükid Jõgevamaal, mille ostmisele hammas peale hakkas, on enamasti olnud nn laibad ehk eraldised, kust on mets maha raiutud ning seejärel maa müüki pandud. Tulu raiumisest pole Valter eriti saanud ega loodagi väga sellele. „Metsakasvatamine on omakasupüüdmatu tegevus,“ nendib ta. Kui paljude eesmärk on korralik mets lastele pärandada, siis Valter elukogenud realistina on ka selles osas skeptiline - lastel on oma elu.