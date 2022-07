Hollandis tulistas politsei protestivate põllumeeste pihta

Põllumajandustootjad on blokeerinud Hollandis supermarketid, logistikakeskused ja teed vastuseks valitsuse plaanidele karmistada oluliselt keskonnaeeskirju, et vähendada lämmastikoksiidi ja ammoniaagi heitkoguseid. Protestiga on liitunud ka kalurid, kes blokeerivad oma paatidega osasid Hollandi laevateid ja sadamaid.