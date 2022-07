Kartulimardikaid on 10 korda rohkem kui möödunud aastal

„Nii palju mardikaid pole mina oma elus veel põllupeal näinud,“ sõnab Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht Marika Parv. Tema hinnangul on neid tänavu kindlasti 10 korda rohkem kui möödunud aastal. Tal endal on pigem väike kartulimaa, kuid mardikaid leidub seal see-eest tohutult. Ka teised põllupidajad nii Võrumaal kui mujal Eestis on kartulimardikate üle kurtnud.

Kui kartulimardikate vastu ei võitle, siis see vaid suurendab probleemi. Kartuliteadlane Luule Tartlan ütleb, et tõrjumine ei peaks tootjatele suur probleem olema, neil on olemas vajalikud vahendid ja teadmised. Probleem on aga väikekasvatajatel, sest neil ei ole muud võimalust, kui kartulimardikaid ära noppida.