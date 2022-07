Koolilapsed tegid kindlaks, et ühel hektaril põllumullas elab pea Eesti elanike arv vihmausse

Iseseisva ülesandena pidid õpilased loendama vihmausse enda valitud põllulapil. Siin tuligi Lõuna-Eesti õpilastele appi Rannu Seeme OÜ ja Põhja-Eesti lastele Kadarbiku Talu OÜ. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda aitas sellel aastal põllumehi loodusteaduste kooli tegevusse kaasata. Loodusteaduste kooli juhib Juhani Püttsepp.

Projektis osalenud Madis Ajaots ütles, et õpe on suunatud neile abiturientidele, kes soovivad astuda Maaülikooli, eesmärgiga avardada ülikooli sisseastujate silmaringi ja anda lisateadmisi valdkonnast. „Üks teema, mida käsitletakse, on olnud põllumajandus.

Tänu mullapükste võistlusele, kus puuvillased püksid kaevatakse nädalateks põllumulda, et teada saada, milline on mulla elustik, kerkis üles ka vihmausside teema,“ rääkis Ajaots ettevõtmise taustast. „Vihmausside arvukus on väga oluline näitaja, mille põhjal saab öelda, kas põldu haritakse keskkonnasõbralikult või mitte.

Peame jälgima, et orgaanilist ainet saaks piisavalt mulda, kus omakorda elutsevad vihmaussid ja vastupidi. Vihmaussid aitavad hoida mulla füüsikalisi omadusi: suureneb vee läbilaskvus mullas ja toitainete süsteem muutub, kui vihmauss on selle orgaanika läbi seedinud. Sellest tegevusest jääb rammus toitainete rikas muld taime juurtele.“

Ajaotsa sõnul annab projektis osalemine noortele hea ülevaate põllumajanduse võtmeteemast. „Teadlikud põllumehed arvestavad mulla elustikuga, sest muld on kõige olulisem faktor. Kui mullas on näitajad tasakaalus, siis ei kahjusta põldu nii rängalt põud ega liigniiskus ja saagikus ning majanduslik tulu on ka olemas,“ toonitas Ajaots. „Koostöö mulla elustikuga on põllumehele väga tähtis, seda tasakaalu on väga lihtne rikkuda masinate ja võtetega, mis mullale üldse ei sobi.“

