Meie idanaaber ei ole olnud ühiskonnana vaba ja evolutsiooniliselt toimiv, nii on pinnas seal rahvaga manipulatsiooniks ideaalne. Ivantšai projekt on vaid üks osa välja valitud rahvuse ja õige riigi müüdi loomest. Ivantšai promomise projektid on saanud aastaid Vene riiklike ja kohalike regioonide rahastusi. Terved regioonid ja linnad on rakendanud ivantšai lugusid oma piirkondadele uue ajaloo ja kultuuri loomiseks.