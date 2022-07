Rally Estonial vastutab turvalisuse eest rekordarv rajajulgestajaid: ainuüksi G4S turvamehi on kohal üle 400

Rally Estonia suurima turvapartneri G4-Si turvajuht Kristjan Saarik tunnustab korraldajaid tubli töö eest, ehkki suurem hulk vaatluskohti tähendab rohkem tööd nende turvamisel. Kõige rohkem on turvamehi ühel katsel kohal 160. Samas on publik varasemast paremini hajutatud ja pealtvaatajaile on selline korraldus igal juhul mugavam.