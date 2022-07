Kui inimene ligi kümme tuhat aastat tagasi Lääne-Aasias viljaka poolkuu piirkonnas nisu kasvatama hakkas, siis esimesed nisutaimed ei olnud sellised, nagu me praegu oma põldudel nägema oleme harjunud. Need iidsed nisud sarnanesid pigem üheteranisuga.

Üheteranisu (Triticum monococcum L.) on inimkonnale kõige vanem tuntud nisu liik, millel on 14 kromosoomi (tavalisel saianisul 42). On leitud ligi kolme tuhande aasta taguseid jälgi üheteranisu kasvatamisest Alpides.