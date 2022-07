Teet Kalmus: inimesed väsivad paratamatult sõjast ja seda Putin loodabki

„Stressisituatsioonis ongi inimesed võimelised kõvasti pingutama, aga nii saab toimida vaid teatud aja, vähemalt minuga on nii,“ ütleb ta ja lisab, et kahe kuu peale igapäevaselt sõjablogi pidada tekkisid uneprobleemid ja kui korvpallitrennis hakkasid silmad kinni vajuma, siis ta mõistis, et nüüd on viimane aeg hoogu maha võtta.