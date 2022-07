Pika ja jaheda kevade ning vahelduva suve mõjud ehk millist õunasaaki on tänavu oodata?

Lendermäe talu perenaine Sanna Turu ütleb, et Raplamaal on õunapuude otsas palju mugulaid. Nende aiandis on vanad õunapuud, millele tehti mõni aasta tagasi noorenduslõikus. Kevadel oli õisi päris palju ja väikseid rohelisi õunu on hetkel ka täitsa palju, aga kui palju õunu valmis saab, on veel raske ennustada. Kui peaks tulema kuumalaine, võivad ka kõik õunad maha kukkuda.