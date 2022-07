Reporter lennujaama turvatöötaja töövarjuna: panin käed külge ja rahvast tundus kohe kümme korda rohkem olevat

Kõrva ääres kõlas vahetpidamata „eesti keeles või in english?“ ning „kas teil on kotis vedelikke või elektroonikaseadmeid?“. Eesti ja inglise keeles sujus jutt ladusalt, kuid venekeelset vastust kuuldes pöördusid mitmed töötajad abiotsivalt kolleegi poole.

Suu ei tohi kinni seista

Mustad Tamrexi töökindad kätte ja lindi äärde. Kui muidu on võõrastega suhtlemine mu igapäevane töö, siis seal seistes ei tahtnud reibas „eesti keeles või english?“ kuidagi üle huulte tulla. Paari minuti pärast muutusin siiski julgemaks ning asusin mantrana „kas kotis on vedelikke või elektroonikat?“ korrutama.

Vaidlemine kuulub tööülesannete hulka

Ilmselt jäi lint nii tihti seisma suuresti seetõttu, et algaja käed külge pani. Nikopenzius seletas tutvumistuuril, et kastide kuhjumine tähendab hooletut kontrolli. „Vaata, siin lindil on rohkem kaste kui teisel – see tähendab, et töötaja jättis kastidesse keelatud asju,“ rääkis ta. Röntgenikiired avastavad näiteks lahtise vedeliku või kotti jäänud elektroonikaseadme, süsteem annab sellest märku ning teine töötaja peab pagasi käsitsi läbi vaatama. Protsess neelab aga mitu minutit, ja kui lohakalt läbi vaadatud kaste on palju, venibki järjekord teokiirusel.