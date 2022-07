Vibukütid vaidlevad loomakaitsjatega metskitse küttimise üle: ükski jahimees ei lähe metsa loomi haavama

Vibuküttide suur soov seadustada vibujaht metskitsedele on saanud palju tagasilööke, eriti teravalt loomakaitsjatelt, kes nõuavad kogu vibujahi keelustamist. Kuigi metskitsede vibuga küttimisel oleks keskkonnaameti sõnul ka plusse, ei tundu, et see emotsionaalne vaidlus lähiajal kuhugi välja jõuab.