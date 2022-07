Ligi 5000 sõjapõgenikku otsib veel tööd: vaata, mis tööpakkumisi nad eelistavad

Töötukassa avas märtsis kiirelt juba varasemalt kasutatud keskkonna, OnlineExpo, kuhu koondati tööpakkumised Ukraina sõjapõgenikele. Nüüdseks on enamik tööpakkumisi dubleeritud, need asuvad nii Töötukassa lehel kui ka paralleelselt OnlineExpo veebis. Töötukassa veeb on saanud ukrainakeelse lahenduse ning tööandja saab tööpakkumise juurde märkida, et see töö sobib ka inimesele, kes on siia tulnud sõja tõttu.