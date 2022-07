Tee järele! Perekond ehitas metsaservale Elektrilevist sõltumatu kõigi mugavustega maja

Just nii otsustas talitada Ivi Larsen, Võrust pärit naine, kes viimased pea veerandsada aastat on jaganud oma elu Eesti ja Norra vahel. Sealt on pärit tema abikaasa ja neil on ka ühes Norra maakohas mehe vanemate ehitatud maamaja. Ikka puidust, nagu sealmail traditsiooniliselt kombeks – kütta tuleb talvel küll omajagu, aga see-eest on kõik ehe ja võimalikult n-ö loomulik, sest ehkki kliima on isegi karmim kui Eestis, ei armastata põhjamaades tehislikke soojustusmaterjale eriti. No ja enam kui pool sajandit tagasi maja ehitamise ajal polnud neid veel olemaski.