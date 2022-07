FOTOD | Imaveres peeti juba 16. piimapäev, staariks oli seekord lehm

Samuti selgitati välja parim lüpsija. Lehma asemel lüpsti Maalit ehk piimandusmuuseumis tuntuks saanud nisadega lüpsipinki. Kes kahe minuti jooksul kõige rohkem piima lüpsis, oli võitja. Lüpsmisel osalenud arvasid algul, et pole midagi keerulist. Kui lüpsma hakati, selgus, et see pole midagi nii lihtne, kui võis arvata.