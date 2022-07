Metsaomanikul tasub praegu kuuse-kooreüraski suhtes valvas olla

Iseäranis suur on kuuse-kooreüraski probleem Lõuna-Eestis, kus viimaste aastate tormised, põuased ja soojad suved on kuusikud kahjurile vastuvõtlikukus muutnud.

Eesti Erametsaliidu juhatuse liikme ja Valgamaa metsaühistu juhi Atso Adsoni sõnul on kuuse-kooreüraski teine lendlus sealsetes metsades parasjagu käimas ning praegu just õige aeg oma mets üle vaadata, vajadusel feromoonpüünised paigaldada ning võimalusel kasutada ka püünispuid.

Püünispuude kasutamine nõuab väga täpset ajakavast kinnipidamist. Kui on teada, et püünispuu õigel ajal metsast välja viimine ei pruugi õnnestuda, pole neid mõtet tehagi. Metsast õigeaegselt ära viimata püünispuud on justkui haudejaamad uutele mardikatele ja soovitud kahjurite arvukuse vähendamise mõte pöördub vastupidiseks. Feromoonpreparaatide saamine võib käesoleval ajahetkel osutuda veidi keeruliseks, kuna suure nõudluse tõttu on turul defitsiit ja feromoon ladudest tihtipeale otsas.