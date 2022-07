Alar Karis Põltsamaal: kurjus võib hävitada kirikuid, aga ei suuda hävitada usku ja lootust

Päästetud sisustus

„Tartu ülikooli kirikut enam ei ole, kuigi maja on olemas,“ sõnas Asser. „Ülikooli kogudus on liidetud Tartu Jaani kogudusega. Võime mõelda, et ülikooli kunagine vastutulek anda peavarju kahele kogudusele andis neile jõudu ellu jääda. See, et varad suudeti päästa, aitas tuhast tõusta Põltsamaa kogudusel. Tartu ülikoolil pole ilmselt enam kunagi jõudu, et oma kirik sisse seada, hea et need varad on siin ja päästetud.“