FOTOD | Maalehe katsepõllul kasvab kõik hästi, ka umbrohi

Jätsime katsepõllu olude sunnil nädalaks üksinda. Kohale sõites olid kõik asjaosalised põnevil: mis on meie taimedest saanud? Kas kitsed on kapsad ära söönud? Hirmujutud uskumatust kartulimardikate levikust tekitasid ka küsimusi: mis siis saab kui leiame eest vaid õienuppudega rootsud?

Hea õnn on siiski olnud meie poolel. Vihma oli lõpuks ometi sadanud piisavalt ja soe ilm aitas taimede kasvamisele ilmselt suuresti kaasa. Esimeseks mureks oli kartulivagude peal kõrguv umbrohi. Mullatud on neid juba üksjagu, aga päris nii, et kartulid ei paista vao peal oleva maltsa ja ohakate alt välja ju ka ei saa.

„Olukord on ju täiesti lootusetu! Ma olen siin juba ilmatuma aja rüganud ja mingit tulemust ei paista...“ teatas meid kohale sõidutanud Ekspress Meedia autojuht Gunnar Maurer peale umbes 12 minutilist umbrohtude kitkumist. Kui esimene vagu lõpule jõudis oli tal siiski nägu laia naeru täis ning entusiasm aina kasvas.

Kultuurikülgede toimetaja Erika Klaats pani kevadel maha herned. Nüüd on aeg neile toed teha. Selleks suundus ta koos reporter Maiken Mägiga lähedal asuvasse võpsikusse. Katsetatud sai mitut sorti Fiskarsi kääre, mis kõik end selleks tööks kenasti õigustasid ja põllule tassitud pea 70 paju-, sarapuu- ja lepavitsa.

Tuleb välja, et taamal asuva põlluserva hooldamiseks mahavõetud puude kändudele kasvavad aastaga just sobivas pikkuses sihvakad vesivõsud. Neid nüüd kasutasimegi.

Kõige varasem kartulisort 'Lea' on õitsemise sisuliselt lõpetanud. Uudishimu ei andnud kuidagi asu ja otsustasime paar pesa katseks üles võtta. Kartulikonksu meil kellelgi pole. Suvereporter Laura Jõgar tuli välja soovitusega kasutada selleks tööks hoopiski kontorinurgas seisvat aiaharki. Alguses hädapärasena tundunud lahendus töötas sedavõrd hästi, et kartulikonksu me ilmselt ostma ei lähegi.

Kartulid paistavad siiski veel liiga väikesed - paari nädala pärast teeme uue katse.

Õnnelikuks tegi kartulipõllul ka lepatriinuvastsete rohkus ja ühtegi kartulimardikat me ei leidnudki!