Kaitseliidus soovitakse rohkem saada snaipriks, autojuhiks pürivad vähesed

Eestis on neli maakaitseringkonda, kuhu kuuluvad sõjaaja malevad, mille alluvuses on omakorda sõjaaja üksused. Neid valmistab ette Kaitseliit, aga sisuliselt alluvad üksused kaitseväele. Kogu Kaitseliidu tegevus põhineb vabatahtlikkusel. Osaleda võib täpselt nii palju, kui tahtmist on.