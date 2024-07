Täiusliku vilja jahil: aserbaidžaanlane õpetab, kuidas arbuusi valikul mitte vastu pükse saada

Aydincik kopsib sõrmeotstega õrnalt, aga konkreetselt iga vilja koorele, kuulatab viivu ja teeb valiku – letti või mitte. Arbuusi valides on tark minna turule ja tekitada head suhted isikliku arbuusikuulajaga, poes on parima vilja valik puhas loterii.

Poes või turul arbuusi valides ei tea kunagi, kas peaks koorele koputama, nagu koputas jänes multikas „No oota sa!“, või pigistama, nagu seda tegi jõehobu? Laupäeval näen Tallinna keskturul ühe varjualuse all tõmmut meest toimetamas. Uskumatu järjekindlusega hüpitab ta üht arbuusi teise järel, koputab igale viljale ja kuulatab hoolikalt, kõrv vastu arbuusi. Need, mis õigesti kõlavad, lähevad kahte suurde plastanumasse ja pisukese vandumise saatel sõidab ta käruga läbi laupäevase meeletu rahvasumma putka juurde, et arbuusid letile seada. Ja siis sama atsakalt tagasi. Jätkub parimate viljade väljasõelumine.